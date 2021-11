Parkietenplaag in Madrileense parken: gemaskerde jagers krijgen opdracht om vogels uit bomen te schieten

In de jaren tachtig en negentig was het importeren van vogels als huisdieren erg in de mode in Spanje. Het ging onder meer om de monniksparkiet uit Zuid-Amerika en de halsbandparkiet uit Afrika en Zuid-Azië. Maar echt veel hadden de Spanjaarden er niet aan: eens ze in Europa aankwamen, leerden de parkieten al snel hoe ze het deurtje van hun kooi konden openen en ontsnapten ze in groten getale.