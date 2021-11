Pony aangereden op spoor in Balegem: "Het gebeurt vaak dat dieren op de sporen lopen"

"Het gebeurt vaak dat er dieren op de sporen lopen", zegt Thomas Baeken, de woordvoerder van Infrabel. "We hebben, bij wijze van spreken, al de hele dierentuin op de sporen gehad!" Dat is uiteraard niet de schuld van de dieren, maar hij wijst erop dat die ontsnappen omdat de omheining stuk is, of omdat de poort van de weide open staat. "En dat kan de eigenaar vermijden. Dus we roepen eigenaars van dieren op een wei in de buurt van een spoor op om ervoor te zorgen dat de afsluiting in orde is."