Ruimtestof en de zon zijn de verrassende oorzaken van het feit dat de aarde zoveel water bevat

"Het atoomsonde-tomografie-systeem van de Curtin University is van wereldklasse, maar het was nog nooit echt gebruikt voor het soort van analyse van waterstof dat we hier aan het doen waren", zei Daly. "We wilden er zeker van zijn dat de resultaten die we zagen accuraat waren."

"Ik stelde onze voorlopige resultaten voor op de Lunar and Planetary Science conferentie in 2018, en ik vroeg of er collega's aanwezig waren die ons zouden willen helpen onze bevindingen te bekrachtigen met stalen van henzelf. Tot onze grote vreugde boden collega's van het NASA Johnson Space Center, de University of Hawai‘i at Mānoa, de University of Virginia, de Northern Arizona University, de Purdue University, het Idha National Laboratory en de Sandia National Laboratories allemaal hun hulp aan. Ze gaven ons stalen van gelijkaardige mineralen die bestraald waren met helium en deuterium in plaats van met waterstof, en uit de resultaten van het atoomsonde-onderzoek van die materialen werd het al snel duidelijk dat wat we zagen bij Itokawa buitenaards van oorsprong was", zei Daly.

"De collega's die ons hun steun aanboden bij dit onderzoek, vormen echt een dreamteam voor ruimteverwering, en dus zijn we erg opgewonden over de aanwijzingen die we verzameld hebben. Ze zouden de deur kunnen openen naar een veel beter begrip van hoe het vroege zonnestelsel er uitgezien moet hebben en hoe de aarde en de oceanen gevormd werden", aldus Daly nog.

"Nog maar slechts tien jaar geleden zou het idee dat bestraling door de zonnewind relevant is voor de oorsprong van water in het zonnestelsel, en al helemaal dat het relevant is voor de oceanen op aarde, zeer sceptisch onthaald zijn. Door voor het eerst aan te tonen dat water in situ geproduceerd wordt op het oppervlak van een asteroïde, bouwt onze studie voort op het toenemende bewijsmateriaal dat de interactie van de zonnewind met zuurstofrijke stofkorrels wel degelijk water voortbrengt", zei John Bradley.

Bradley is professor aan de University of Hawai'i at Mānoa en een van de auteurs van de nieuwe studie.

"Aangezien het onvermijdelijk was dat het stof dat in overvloed aanwezig was doorheen de zonne-nevel voor het begin van de planetaire accretie, bestraald werd, is water dat geproduceerd werd door dit mechanisme direct relevant voor de oorsprong van water in planetaire systemen en mogelijk ook voor de isotopische samenstelling van de oceanen op aarde", zei Bradley.