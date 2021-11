"100 keer gebeld. Maar geen antwoord": vier gezinsleden van Koerdische man vermist na drama Kanaal

De tocht van de gezinsleden startte vier maanden geleden. Via smokkelaars kwamen Kajal, Hadia, Mobin en Hesty via Turkije in Italië terecht. Van daaruit reisden ze naar Calais, waar ze drie weken in een kamp verbleven. Ze hadden al drie keer geprobeerd om over te steken. De eerste keer werden ze door de politie tegengehouden, de tweede keer moest de boot terugkeren door een gebrek aan brandstof en de derde keer had de boot motorpech.