Sint-Niklaas plant extra controles voor foutparkeerders die parkeren op plaats voor mensen met beperking

Sint-Niklaas beschikt over ruim 300 openbare parkeerplaasten voor personen met een beperking, maar heel wat autobestuurders zonder geldige parkeerkaart houden daar geen rekening mee. In 2020 stelde de politie nog 223 processen-verbaal op tegen die foutparkeerders, 24 auto's werden toen weggetakeld. Dit jaar stelden parkeerwachters in Sint-Niklaas al 218 dossiers op tegen mensen die fout parkeren of zonder geldige kaart parkeren op een plek voor personen met een beperking. In 181 gevallen leidde dat al tot een proces-verbaal, 32 wagens werden al weggetakeld.