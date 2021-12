Sint-Vincentius Hasselt wil ook baby's en peuters ondersteunen: "Periode tussen 0 en 3 jaar is heel belangrijk”

“Bij de 1000 Hasselaren die we elke maand zien, zien we toch ook wel kinderen die specifiek in die bewuste doelgroep zitten", zegt coördinator Davy Dupont. "En kwetsbare jonge gezinnen slagen er helaas niet altijd in om hun kind in die leeftijdscategorie het nodige te bieden. Daardoor kan de ontwikkeling en de groei van het kind onder druk komen te staan. Met het project "De Kleine Vincent" willen we vanuit die hoek ondersteunen. vanuit de wieg eigenlijk al om het kind met meer kansen te laten opgroeien.”