Slippartijen bij eerste gladheid in Oost-Vlaanderen

In Waasmunster is een bestelwagen uit de bocht gegaan en ook in Hamme verloor een bestuurder de controle over zijn stuur en kwam tegen ondermeer een tuinafsluiting terecht. Omdat bij het ongeval een kastje met een aardgasaansluiting werd geraakt, kwam Fluvius langs, maar er was geen lek.

In Lokeren zijn een bestelwagen met aanhangwagen en een auto tegen elkaar gebotst. Niemand raakte gewond, maar op dat ongeval is nog een andere slippende wagen ingereden. Die raakte ook een verlichtingspaal. De zwangere bestuurster was in shock. De brandweer kwam eraan te pas om de ravage op te ruimen.