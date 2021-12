Assisenproces rond gruwelijke moord op Julie Van Espen gaat van start: wat staat beschuldigde Bakelmans te wachten?

Bakelmans krijgt voor de feiten vier jaar cel en moet op dat moment ook nog zijn veroordelingen voor diefstallen, verkeersmisdrijven en heling uitzitten. Eind 2008 heeft Bakelmans die straf volledig uitgezeten en mag hij zonder voorwaarden of opvolging de gevangenis verlaten.



En dan volgt 31 oktober 2016. Bakelmans verkracht zijn ex-vriendin met bruut geweld. Nadien steelt hij haar portefeuille en probeert hij geld af te halen met haar bankkaart. Enkele dagen later geeft Bakelmans zichzelf aan. Hij belandt eerst in voorhechtenis, maar wordt twee en een halve maand later toch vrijgelaten onder voorwaarden. Die leeft hij volgens de justitiehuizen goed na.

Eind juni 2017 wordt hij veroordeeld voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Opnieuw krijgt hij vier jaar cel. Het parket wil dat Steve Bakelmans onmiddellijk aangehouden wordt, maar daar gaat de rechtbank niet op in omdat ze dat niet kan. Dat is namelijk enkel mogelijk wanneer er vluchtgevaar is, en dat gevaar bestaat op dat moment niet. Steve Bakelmans gaat in beroep tegen zijn veroordeling, en moet daarom nog niet de cel in.

Twee jaar later pas valt er een uitspraak voor het Antwerpse hof van beroep. Bakelmans krijgt vijf jaar cel en wordt gedurende 15 jaar ter beschikking gesteld van de uitvoeringsrechtbank. Maar het kwaad is al geschied: Julie Van Espen is in de tussentijd verkracht en vermoord.