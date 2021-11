Tapijtproducent Balta verkoopt helft van activiteiten aan concurrent Victoria

1.650 mensen die voor de Belgische fabrieken van Balta werken, zullen voortaan voor de nieuwe Britse eigenaar werken. Het gaat om de fabrieken in Sint-Baafs-Vijve, Avelgem, Waregem en Oudenaarde. De vestigingen in Tielt en Zele met zo'n 700 mensen, blijven in handen van de oude eigenaar.