2 jaar na verdwijning Belgische student Théo Hayez in Australië starten hoorzittingen, familie: "Elke steen omdraaien" 

In haar openingsverklaring nam Kirsten Edwards, de advocate die lijkschouwer Teresa O'Sullivan assisteert, het bewijsmateriaal nog eens door. Ze herhaalde dat de politie denkt dat de jonge Belg had geprobeerd over kliffen te klimmen, maar in zee viel en werd meegesleurd. Ze liet weten dat Hayez' bezittingen echter nooit teruggevonden zijn, behalve zijn zwarte pet in de naburige bossen.



"Als hij in het water is gevallen, zoals de politie zegt, is dat in elk geval gebeurd zonder zijn smartphone, want op de middag van 1 juni werd er nog een zwak signaal waargenomen", aldus Edwards.



Voorts liet de advocate weten het jammer te vinden dat de Belgische politie bepaalde geolocatiegegevens kon gebruiken, maar die om internationale juridische redenen niet mocht delen met de lijkschouwer. Daarom zullen in dit stadium van de hoorzittingen geen verklaringen of getuigenissen van Belgische onderzoekers worden afgelegd.