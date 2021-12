Tongeren plant mini-woud aan de oever van de Jeker: "Op verloren stukje grond"

In verschillende gemeenten zijn er momenteel plantacties. In Zonhoven komen er in totaal 13.000 bomen bij in het Schemmersbergbos vlakbij het natuurgebied De Teut en in de KMO-zone Molenheide. In Beringen wordt het voormalig voetbalterrein van voetbalclub Red Star Korspel bebost en in Genk konden afgelopen weekend 3.000 mensen een eigen toekomstboom planten in het Sportbos. En in Pelt tenslotte heeft de gemeente 1.200 bomen aangeplant in de Wildlaan.