Tongerse vrouw (22) verongelukt in de sneeuw in Duitsland

Een jonge vrouw uit Tongeren is gisteren om het leven gekomen tijdens een ongeval op de snelweg in het Duitse stadje Olpe. Door de hevige sneeuw botste een andere bestuurder tegen haar wagen. Het slachtoffer is Kaat Swartebroeckx, de oprichtster van de succesvolle liefdadigheidsdactie Dreamcatchers for GOLDen warriors.