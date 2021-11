Trump opnieuw in het Witte Huis met foto in de kerstboom van de Bidens

De Amerikaanse pers was vandaag welkom in het Witte Huis in Washington om de rijkelijke kerstversiering te bekijken. De first lady Jill Biden heeft kosten noch moeite gespaard om het Witte Huis aan te kleden in kerstsfeer.

Een opmerkelijke foto in de kerstboom veroorzaakt wat ophef. Naast foto's van andere presidentiële families, hing er ook een foto van de voormalige president Donald Trump en zijn vrouw Melania in de kerstboom.

De Democratische president Joe Biden en zijn Republikeinse voorganger Donald Trump zijn koele minnaars. Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag in 2020 bleef Trump volhouden dat hij de werkelijke winnaar was van de presidentsverkiezingen. In tegenstelling tot de vorige presidenten, nodigde afscheidnemend president Trump zijn opvolger ook niet uit voor een koffie in het Witte Huis.

Joe Biden spreekt bijna nooit de naam van zijn voorganger uit, maar heeft het over "de andere man".