Vlaamse Overheid keurt subsidies voor nieuw ziekenhuis Vilvoorde definitief goed: "Kleiner, en minder hotelfunctie"

"Het nieuwe gezondheidshuis in Vilvoorde is het voorbeeld waar we met onze ziekenhuisinfrastructuur vanuit de Vlaamse overheid naartoe willen", zegt Beke. "Daarbij wordt ingezet op duurzame en wendbare infrastructuur waar de patiënten centraal staan en de beste zorg krijgen. Ziekenhuizen van de toekomst zetten in op een goede samenwerking met alle gezondheids- en zorgactoren. Denk maar aan de huisartsen en thuisverpleegkundigen."