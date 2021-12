Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen schrapt alle voorstellingen voor dit seizoen

De spelers en het bestuur van het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen voelden de bui vorige week al een beetje hangen: door de nieuwe coronagolf kwamen maar een 50-tal mensen opdagen voor de première van "De nieuwe moarte". Er belden ook een aantal organisatoren die de groep normaal jaarlijks boeken, om af te zeggen voor dit jaar. Maar ook de spelers en het bestuur zelf maakten zich zorgen over de nieuwe coronacijfers.

"Je moet rekenen dat wij wekelijks in andere zaaltjes komen, voor een ander publiek", zegt Roland Delanoye van de volkstoneelgroep, "dat maakt de kans vrij groot dat wij op een bepaald moment aan het virus worden blootgesteld. En dat risico willen wij niet lopen. Als één of meerdere van de spelers ziek worden of in quarantiane moeten, kunnen we trouwens ook niet spelen. En dan nog.. Het enige wat we kunnen doen om deze epidemie te stoppen is onze sociale contacten te beperken en dan lijkt het ons niet aangewezen om honderden mensen te gaan samenbrengen in een slecht verluchte zaal. "