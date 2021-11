VRT NWS-journalist Jens Franssen gaat naar de barbier in Kaboel: "Lang geleden dat hij nog werk had"

"Eigenlijk is naar de barbier gaan iets wat je hier niet mag doen", vertelt Jens Franssen in Radio 2 Spits. "Sinds deze zomer zijn de taliban hier aan de macht en dan krijg je een heel ander Afghanistan met nieuwe heersers en nieuwe wetten. De taliban willen graag dat iedereen leeft volgens de oude gebruiken en dat wil hier ook zeggen dat je een baard moet dragen. Je ziet ook veel meer mensen met baarden in het straatbeeld.

Voor alle duidelijkheid: je mag hem wel scheren maar ik hoor hier van iedereen dat je dat als Afghaan beter niet doet. Want je zou maar eens binnen wandelen bij een talib, die vinden dat helemaal niet fijn. Het is een ongeschreven regel."

Amerikaanse vlag als schort

Jens vroeg zich af hoe het dan zit met het werk van de barbiers. Dus liet hij zijn baard enkele dagen staan en ging langs bij een kapper in de buitenwijken van Kaboel. "Hij vertelde dat het lang geleden was dat hij nog iemand volledig geschoren had. Ik had natuurlijk wel het voordeel daar dat ik blank ben en een vrijgeleide had van de taliban. Dus het hele proces verliep vrij gemakkelijk. Ik heb ook gewacht tot de laatste dag om hem te laten scheren, want zo blijf je hier toch iets meer onder de radar."

Opvallend: Jens kreeg bij de kapper een schort met de Amerikaanse vlag op omgedaan. "Ik wist even niet waar ik het had. Al is de aanwezigheid van het buitenland hier nog overal. De basissen en Amerikaanse ambassades zijn er nog, al zijn die wel overschilderd met de vlag van de Taliban. Vandaag liep ik nog op een markt en daar stond een jongetje met oude rantsoenen van de Amerikaanse militairen op een oude, houten kar. De rantsoenen werden geplunderd en worden nu verkocht op de markt."

Jens Franssen kan de situatie voor en na de aanwezigheid van de Amerikanen in Afghanistan goed vergelijken. "Het klinkt vreemd, maar ik voel me hier sinds de Taliban aan de macht zijn veiliger dan ooit. Daarvoor was ik natuurlijk het doelwit nummer 1 van de taliban: Westerling en van een land die militair tegen hen vecht. Vandaag is het anders. Zij zijn aan de macht waardoor je, eens je een vrijgeleide van hen krijgt, vrijer kan werken. Er zijn dingen die ik deze reis heb gedaan, die ik de voorbije jaren nooit zou kunnen doen. Ik ben in het hol van de leeuw van de Taliban naar een post van Artsen Zonder Grenzen geweest, omdat daar een Vlaamse gynaecologe aan het werk is. Dat was maanden geleden ondenkbaar!"

Vrouwen en meisjes hebben het niet makkelijk

De situatie voor de vrouwen en meisjes onder de taliban is schrijnend. "Vrouwen met hoge posities of vrouwen die op televisie komen zie je niet meer. Eén groot deel van de meisjesscholen zijn wel opnieuw open, maar nog niet overal. Het curriculum is wel aangepast. In het hoger onderwijs kunnen jonge, vrouwelijke studenten geen les meer krijgen van mannelijke leerkrachten. Toch proberen de scholen creatief te zijn en hangen ze gordijnen tussen beiden.