Wateroverlast in Roesbrugge: "De IJzer en de dode arm van de IJzer hebben zich in deze straat verenigd"

“We zitten met een slechte samenloop van omstandigheden”, vertelt Dejaegher. De Bergstraat hier in Roesbrugge ligt tussen de dode arm van de IJzer en de IJzer zelf. “Dat is altijd al een heel gevoelig gebied geweest voor wateroverlast, wat vrij logisch is. Het ligt in een klein valleitje, tussen die twee waterlopen. De vorige keer dat het fout liep, was in 1991. We hebben heel wat werken uitgevoerd, maar nu is het opnieuw prijs.”