Wegverzakking maakt verkeer op Aarschotsesteenweg in Tienen onmogelijk 

Het is niet de eerste verzakking die zich op de Aarschotsesteenweg voordoet. "Mensen beseffen vaak niet wat er allemaal onder de grond loopt", reageert Partyka. "Het is maar als er iets stuk is, zoals hier vandaag, dat we ons realiseren wat voor een netwerk daar ligt. Het gaat hier om een rioleringsbuis, de mensen moeten dus niet bang zijn dat er geen drinkwater meer uit de kraan gaat komen. Voorts doen we ons best om alles zo snel mogelijk te herstellen", belooft de burgemeester.