Nieuw ontdekte zwarte gaten zijn "dichtbij": een manier om nog veel meer ontbrekende materie in het universum te vinden?

Hoe werken zwarte gaten? Zwarte gaten zijn bijzonder fascinerend omdat ze doen denken aan de teletijdmachine van professor Barabas uit "Suske en Wiske". Hoe zit dat in elkaar? Net als de aarde heeft een zwart gat een zwaartekracht. Maar bij een superzwaar zwart gat is die, door de grote massa, gigantisch groot. Het zuigt alles naar zich toe wat ook maar in de buurt komt.

Eens je de event horizon (de buitengrens) ervan nadert, is er geen weg terug. "De energie die je nodig zou hebben om er weer van weg te komen, is oneindig groot", zegt Vermeulen. Zelfs het licht wordt er gevangen gehouden. Door de relativiteitstheorie van Einstein worden tijd en ruimte zodanig vervormd dat onze normale begrippen van tijd en ruimte hier op aarde vervagen. We bereiken de limieten van wat we kunnen weten. Vandaar is het een zeer interessant onderwerp", zegt Vermeulen. "Er zijn theorieën die stellen dat je een zwart gat zou kunnen beschouwen als toegangspoort van een wormgat, een 'binnenweg' naar een ander deel van het universum."

Ook onze melkweg heeft een zwart gat. "Eigenlijk draaien we allemaal rond een supermassief zwart gat, namelijk dat in het centrum van onze eigen melkweg, maar we merken daar gelukkig weinig van dankzij de afstand van 26.000 lichtjaar. Op die manier zijn we eigenlijk allemaal ruimtereizigers die met een duizelingwekkende snelheid van 800.000 km/uur rond het centrum van de melkweg draaien…" schetst Nancy Vermeulen.