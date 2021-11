Andersson tweede keer benoemd tot Zweedse premier, nadat ze vorige week na enkele uren al ontslag had genomen

Andersson had zelf aangegeven dat ze kon leven met het voorstel van de oppositie, maar de groenen zagen dat anders. Zij hadden geen zin om te moeten uitvoeren wat een radicaal-rechtse partij mee beslist heeft en stapten prompt uit de regering.

Andersson zag daarna geen andere keuze dan haar ontslag in te dienen, een halve dag na haar benoeming. Ze was officieel nog niet eens in functie, want dat zou pas het geval geweest zijn eens ze haar regering aan de koning had voorgesteld en dat zou pas afgelopen vrijdag gebeuren.



Andersson had bij haar ontslag wel aangegeven dat ze een nieuwe poging zou wagen om benoemd te worden, wat nu dus gebeurd is. Nu de groenen niet meer met haar in zee willen, wil Andersson een minderheidsregering vormen die enkel uit haar eigen sociaaldemocratische partij bestaat. Die heeft maar 100 van de 349 zetels in bezit.

Dat er geen andere meerderheid wordt gevonden, heeft te maken met de opmars van de Zweedse Democraten. Daardoor heeft noch centrumlinks, noch centrumrechts een meerderheid in het parlement. Gemakkelijk wordt het zeker niet voor Andersson, temeer omdat ze nu een begroting moet uitvoeren die grotendeels door de oppositie is opgesteld.