Bilzenaren willen autoluwer centrum en trager verkeer in dorpskernen: "Autobestuurders zullen zich moeten aanpassen" 

Net voor de zomer lanceerde de stad Bilzen een online enquête waarin inwoners hun routes konden beoordelen en knelpunten en voorkeurstrajecten konden aanduiden. “1.800 stadgenoten lieten hun stem horen, waaronder heel wat jongeren”, vertelt Sauwens. “Momenteel zijn we bezig met de opmaak van een mobiliteitsplan, waarvan het fietsactieplan een essentieel onderdeel is. De nadruk ligt op veilige en duurzame verbindingen. Dankzij de enquête krijgen we een goed zicht op de fietsroutes die onze inwoners afleggen en welke knelpunten ze onderweg tegenkomen. Met die informatie gaan we aan de slag."