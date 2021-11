"Meest seksistische plek waar ik werkte: 1 op 3 medewerkers parlement Australië krijgt te maken met seksuele intimidatie

Haar klacht werd in politieke kringen niet ernstig genomen, maar ontlokte wel fel protest op straat. Zeker toen ook ettelijke andere getuigenissen naar boven kwamen, die blijk gaven van een seksistische cultuur binnen het parlement. Zo lekte een nonieme klokkenluider pornografische beelden, gefilmd in het parlement, die zouden zijn gedeeld in een Facebookgroep opgericht door medewerkers van Morrisons partij. "In het parlement heerst een cultuur van mannen die denken dat ze alles kunnen doen wat ze maar willen", zei de klokkenluider.