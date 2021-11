Bijna 100.000 gezinnen krijgen recht op hogere terugbetaling van medische kosten

Gemiddeld zou dit per gezin een verschil van 138 euro maken, in totaal goed voor 13,3 miljoen euro. Op die manier hoopt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat mensen die vaak zorg nodig hebben, wat minder financiële druk voelen van die zorg. “Met de verlaging van het plafond voor de maximumfactuur zorgen we ervoor dat mensen niet in financiële problemen komen omdat ze zorg nodig hebben."