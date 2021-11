Vierjarige Tobias uit Leuven zit al bijna maand in quarantaine zonder dat hij positief testte

"Een kleine maand geleden is het allemaal begonnen, op 8 november, toen ik na een hoogrisicocontact positief testte op het coronavirus", vertelt mama Femke Joye uit Leuven. "Daardoor moest heel ons gezin, mijn man, ik en onze tweeling van 4 jaar in quarantaine. Na 10 dagen, op het einde van mijn quarantaine werd iedereen opnieuw getest en wat bleek? Een van de twee kinderen, Tristan, testte positief. Daardoor moesten mijn man en mijn twee kinderen nogmaals 10 dagen in quarantaine. Tristan, omdat hij positief was, mijn man omdat hij zich niet volledig kon afzonderen en Tobias omdat hij niet gevaccineerd is.

Sinds vrijdag mag Tristan opnieuw naar school, maar Tobias nog niet. Hij wordt vrijdag samen met mijn man opnieuw getest en hopelijk zijn die testen allebei negatief, zodat Tobias maandag ook opnieuw naar school kan. Want test mijn man of Tobias zelf vrijdag postief, dan blijft hij nog langer in quarantaine. Het is bijna een straatje zonder einde op deze manier."