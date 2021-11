Van drie rijstroken naar één: einde van de A12 in Brussel wordt groene stadsboulevard

Is het project ook leefbaar voor de Vlaamse pendelaars die met de auto naar Brussel komen? Volgens Van den Brandt wel: "Mensen die geen alternatief hebben, zullen nog steeds via de A12 de stad in kunnen rijden. Uit mobiliteitsstudies blijkt dat er nu al veel minder verkeer is op het stuk waar we willen versmallen naar één rijstrook."

Daarnaast wil het Brussels Gewest pendelaars vooral ook aanmoedigen om alternatieven voor de auto te zoeken om naar Brussel te komen of om de auto op een overstapparking aan de rand van de stad te zetten.