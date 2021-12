Aalsterse oppositiepartijen vragen commissie over toekomst van Tereosfabriek in het centrum van Aalst

Filip Van De Winkel van CD&V vraagt geen onmiddellijke sluiting, maar wel een verhuis in de verre toekomst. "We vinden dat de tijd rijp is dat erover gepraat wordt. Iedereen in Aalst is ervan overtuigd dat de fabriek niet thuishoort in de stad, maar er wordt niets gedaan. We willen niet dat Tereos halsoverkop zou vertrekken, wij zien het als een vertrek gespreid over jaren zodat geen enkele werknemer op straat komt te staan, dat is zeer belangrijk."