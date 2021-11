Absurd beeld in Blankenberge: verlichtingspalen in het midden van een nieuw fietspad

De omgeving van de Hugo Verriestlaan in Blankenberge wordt dit jaar heraangelegd met meer dan 2 kilometer aan nieuwe fietspaden. Het stuk in de Hugo Verriestlaan is bijna klaar, maar de oude verlichtingspalen werden nog niet weggehaald. En dat zorgt voor een absurd beeld: drie palen in het midden van het fietspad.

“We hebben al enkele weken weet van het probleem”, zegt Jurgen Content (Vooruit), schepen van Openbare Werken. “Het is de schuld van nutsmaatschappij Fluvius, waar het probleem al langer aansleept. Ook op andere plaatsen waar de straat heraangelegd werd, kwamen zij hopeloos te laat. Maar daar viel dat niet op omdat de verlichtingspalen niet in het midden van het fietspad stonden.”