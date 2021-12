Antwerpse vzw verwezenlijkt dromen van mensen met verstandelijke beperking

In Schoten wil vzw Studijo Bos de dromen laten uitkomen van mensen met een verstandelijke beperking. "Daarom zoeken we nog een hoop dromen. Op onze website hebben we een dromendatabank gelanceerd", zegt Yves Helsen in "Start Je Dag". Het idee ontstond toen Yves en zijn vrouw Peter tegenkwamen. Een jongeman met down die schriftjes volschreef over zijn wildste droom: ceremoniemeester zijn op huwelijken.

"Die wens van Peter hebben we laten uitkomen. Net zoals die van Maxime. Ze heeft ook down en wilde graag eens een kinderactiviteit begeleiden. Toen hebben we een heus indianenkamp voor kinderen georganiseerd. Maxime heeft de activiteiten mee bedacht en begeleid."