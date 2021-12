Antwerpse start-up ontwikkelt rateltikker-app voor blinden en slechtzienden als hulp bij verkeerslichten

"OKO is de eerste app die we met Ayes ontwikkeld hebben", vertelt mede-oprichter Vincent Janssen. "Die helpt blinden en slechtzienden om aan verkeerslichten te weten te komen of het licht op rood of op groen staat. De beelden die de camera van de smartphone opneemt, worden verwerkt met AI-software (Artificiële Intelligentie, red.). Wanneer het licht herkend wordt, wordt via geluid en trillingen duidelijk gemaakt aan de gebruiker of het groen of rood is."

Aan heel wat verkeerslichten hangen wel al kastjes die geluidssignalen geven, de zogeheten rateltikkers. Maar die hangen nog lang niet overal. "In Vlaanderen is maar ruwweg 15 procent van de lichten daarmee uitgerust. Omdat ze veel lawaai maken, worden ze ook uitgezet tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Met deze app maken we veel meer kruispunten toegankelijk."