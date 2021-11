Republiek Barbados neemt afscheid van de Queen, prins Charles en popster Rihanna begroeten Mason als president  

Barbados werd in de 17e eeuw door Engelse kolonisten bezet. Op lucratieve suikerplantages werden duizenden gedwongen tot slavenarbeid. Pas in 1834 werd slavernij verbannen. Barbados - ook wel Little England genaamd - werd in 1966 onafhankelijk. Vorig jaar koos het progressieve eiland dan voor een andere staatsvorm.



Waarom? Dat is de vraag die leeft in het Verenigd Koninkrijk. Sommige merken de sterke invloed van China op. Die grootmacht heeft ettelijke miljoenen geïnvesteerd in Barbados. Caribische eilanden zijn strategisch aantrekkelijk voor China gezien de ligging: in de achtertuin van de VS.



Ook het opkomend nationalisme en de Black Lives Matter-beweging zouden een rol gespeeld hebben in de overgang naar een republiek. Vorig jaar werd het standbeeld van de Britse admiraal - en "zeeheld" - Horatio Nelson weggehaald van het Nationale Heldenplein in Bridgetown. Nelson leidde de Slag bij Trafalgar (1805) en verzekerde zo "de Britse overheersing over de golven".



Barbados heeft met het afscheid van de Queen als staatshoofd geen primeur. In 1992 ruilde Mauritius in Oost-Afrika de koningin ook al in voor een president.