BEKIJK - Rudi Vranckx vanuit Afghanistan: "Als je hier een tijdje bent, besluipt je een creepy gevoel"

"De Taliban zijn heel beleefd, veel beleefder dan bij de vroegere checkpoints. Men valt ons veel minder lastig", vertelt Midden-Oostenkenner Rudi Vranckx vanuit Afghanistan in "Laat". "Maar als je hier een tijdje bent, besluipt je een creepy gevoel, in het hotel, op de straten. Je begint te voelen dat er overal een soort van religieuze commissaris aanwezig is. Iemand die de juiste lijn moet bewaken en ervoor moet zorgen dat je geen foute stappen zet. Die greep van de Taliban zal steeds groter worden."