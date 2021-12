Ex-mijnwerker Stinus Diepvens (88) wandelt elke dag mijnterril in Beringen op: "Ik heb hier twee honden versleten"

De tweede dag kon er niet beter uitzien want een andere mijnwerker aarzelde geen moment om Stinus onder zijn hoede te nemen. "Voor die man was ik zijn klein broertje. Als hij gedaan had met zijn deel kolen op te scheppen, hielp hij me. Ik kwam van de hel in de hemel terecht". Het was het begin van een loopbaan van 25 jaar ondergronds waar Stinus nooit spijt over heeft gehad. "We waren in de mijn onze eigen baas", zegt hij. En hij vertelt meteen het verhaal van een collega die naar de Fordfabriek in Genk trok maar na enkele maanden al terugkeerde omdat ze daar constant op zijn handen stonden te kijken en hem opjaagden