Beveiligingsbedrijf SERIS uit Diegem zoekt 500 nieuwe medewerkers

"We zien een groei van de economie, maar we hebben onlangs ook enkele nieuwe contracten binnengehaald", zegt Christophe Segaert, CEO van SERIS in de Benelux. "Zo hebben we onlangs de aanbesteding gewonnen voor de bewaking van vijf militaire domeinen. Maar ook de bewakingsopdrachten van bedrijven, banken bijvoorbeeld nemen toe." Voor al die opdrachten zoekt SERIS vooral bewakingsagenten, maar ook alarmcentrale-operatoren, projectmanagers, monteurs, technische profielen en IT-specialisten.