Test Aankoop: "Veel artsen in botox-sector lichten patiënten onvoldoende in over mogelijke bijwerkingen"

Consumentenorganisatie Test-Aankoop stuurde twee enquêteurs van 45 en 50 jaar op pad om aan mysterieshopping te doen in de botox-sector. Ze bezochten in totaal 33 schoonheidsklinieken. Test-Aankoop stelt dat het in de eerste plaats "positief" is dat de praktijken allemaal duidelijk waren over hun tarieven en producten.