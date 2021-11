Brandweerwagen zakt weg in gat en moet getakeld worden in Anderlecht

De brandweer werd rond 16.15 uur opgeroepen voor een waterlek op de openbare weg in Anderlecht. "Onze ploeg is de straat ingereden en toen ze bijna op het adres waren, leek het plots of hun wagen stilviel. De achterkant van hun wagen was in een gat gevallen dat helemaal ondergelopen was als gevolg van een waterlek”, vertelt Jo Maesen van de Brusselse brandweer. “Het is een groot gat van wel vijf meter op vijf, en drie meter diep.” Eén achterwiel van de brandweerwagen bleef in de lucht hangen.