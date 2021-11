Brugse ouders en grootouders voeren actie voor het klimaat: "De stad moet haar beloftes dringend omzetten in concrete acties"

De actievoerders zien niet in wat het stadsbestuur tegenhoudt en doet zelf al een aantal suggesties: "Premies en advies voor mensen die hun huis willen isoleren, energiezuinige sociale woningen, meer zonne-energie of extra windmomens in het havengebied, openbaar vervoer op waterstof of elektriciteit,... er zijn mogelijkheden genoeg", zeggen ze. "Maar ook de politieke wil moet er zijn. We vragen concrete acties, met een duidelijke timing, een budget en een transparante opvolging."