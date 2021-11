Burgemeesters van 6 gemeenten in Noord-Limburg vragen hun inwoners binnen niet meer samen te komen

"Wat de scholen betreft, daar willen we ons niet met de interne organisatie bemoeien. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Scholen moeten bijvoorbeeld zelf beslissen of afstandsonderwijs voor hen het beste is. We willen onze inwoners wel vragen het vrijetijdsleven te beperken om het noodzakelijke leven met zorg, onderwijs en bedrijfsleven te kunnen laten doorgaan . We hebben de afgelopen weken een heel erge stijging gezien van het aantal besmettingen. Dat heeft zijn weerslag op het aantal patiënten in het ziekenhuis. Maar mensen moeten ook in quarantaine. Dat verlamt ook bedrijven en scholen en dat is op de duur niet meer houdbaar", zegt Smeets.