Controversiële ex-journalist Eric Zemmour is eindelijk echt Frans presidentskandidaat

Zemmour is niet zomaar een kandidaat, hij haalt in de peilingen altijd de top-drie. Een tijdje stond hij zelfs op de tweede plaats, wat hem in de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen zou doen uitkomen tegen president Emmanuel Macron. Maar in de laatste peilingen zit de klad er wat in. Hij haalde in de laatste peiling nog veertien procent, en moet opnieuw Marine Le Pen laten voorgaan.