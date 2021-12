De Chinese Draak in Europa: VRT NWS gaat na hoe China voet aan de grond wil krijgen in Europa

De Nieuwe Zijderoute is het paradepaardje van Xi Jinping. Hij lanceerde in 2013 het plan om infrastructuurwerken te ondersteunen in de landen langs de historische zijderoutes – een handelstraject dat ruim 2.000 jaar geleden al zorgde voor intense uitwisseling van goederen tussen China en het Romeinse rijk. Met de Nieuwe Zijderoute financiert en bouwt China wegen, spoorwegen, havens, luchthavens, pijpleidingen en energiecentrales in Centraal-Azië, het Midden-Oosten, Afrika en zelfs Latijns-Amerika (hoewel die laatste regio niet bepaald op de historische zijderoute lag). En dus ook in Europa, zoals we in deze reeks laten zien.