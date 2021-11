Dierenpark De Zonnegloed in Vleteren blijft gesloten door wateroverlast: “Enkel de waterbuffels genieten ervan”

Voor de 420 dieren is er nog geen overstromingsgevaar. “Gelukkig zijn er geen problemen bij de dieren. Het grootste ondergelopen deel is bij de roofvogels en die zitten graag hoog, die hebben er dus geen last van. De enige die van de regen genieten zijn de waterbuffels. Die zijn zot van het water. Iedere druppel die ze zien vallen, genieten ze van. Als het zo regent, gaan ze niet schuilen maar gaan ze buiten staan en genieten van de regen en de modder.”

“We zijn hier wat gewoon, maar zo’n waterpeil heb ik nog niet meegemaakt. Zelfs de verhoogde matten die we afgelopen zaterdag op wandelpaden legden, lopen onder. Het water komt op bepaalde plekken hoger dan onze laarzen. Het is niet verantwoord om bezoekers toe te laten.”