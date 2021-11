Dieven breken in in 5 bestelwagens in dezelfde straat in Koekelare: “Zeker voor 10.000 euro aan materiaal gestolen”

De dieven sloegen minstens 5 keer toe in de Veldstraat in Koekelare. 2 bestelwagens van chauffeurs van Post NL werden opengebroken. Zij ontdekten pas in het depot dat de niet-geleverde pakjes van de dag voordien geopend waren. Wat er gestolen werd, is nog onduidelijk.

“Ook in onze bestelwagen werd een gat gemaakt in de schuifdeur”, vertelt Kris Vermet, die voor isolatiebedrijf Altrad werkt. “We wisten nog van niets en gingen snel kijken. Nochtans staat de bestelwagen vlak naast de slaapkamer geparkeerd, maar we hebben niets gemerkt. We weten nog niet wat er allemaal gestolen werd, maar er is zeker al voor 1.500 euro aan materiaal weg.” Ook de bestelwagen van een schilder in de straat werd opengebroken en doorzocht.