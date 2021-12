Over saunabezoeken, het werkwoord merkeln en de hond van Poetin: het einde van het tijdperk van Angela Merkel

De Stasi-anekdote is veelzeggend over Merkels jeugd. Op het juiste moment afstand houden of zwijgen, dat had Merkel als klein kind al geleerd. Opgroeien als dochter van een dominee was in de communistische DDR geen vanzelfsprekendheid, het gezin van Merkel was per definitie verdacht. In een regime dat heel de maatschappij controleerde, was Merkel een buitenstaander.

Wilde ze kunnen studeren of ergens een baan krijgen, dan moest ze er in de DDR voor zorgen dat ze niet al te veel opviel of haar mond voorbij praatte. Ze zag wat starre ideologie met haar land deed, maar wat ze echt dacht, hield ze voor zich. Het leven achter een muur bepaalde Merkels zijn en handelen, ook decennia nadat die muur al lang gevallen was.