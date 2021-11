Ook Europese Unie wil "controleerbaar bewijs" dat tennisster Peng Shuai veilig is

De tennisster is niet de enige die na kritiek op de Chinese overheid van de radar verdwijnt. Activisten, gewone burgers, maar ook bekende zakenmensen verdwenen vaak maanden uit de openbaarheid. Zo was van Alibaba-topman Jack Ma begin dit jaar maanden geen spoor meer te bekennen, nadat hij tegen de schenen had geschopt van de Communistische Partij.

Maanden later verschijnen deze mensen plots opnieuw in het openbare leven vaak met een verontschuldiging voor hun eerdere daden of uitspraken.