BEKIJK - Christophe Ramont uit "Blind getrouwd" raakte onlangs besmet met hiv en getuigt: "Geheimen maken eenzaam"

Toen hij zijn diagnose kreeg, was hij kwaad en voelde hij zich schuldig. Ook schaamte was er wel. "Je bent stom geweest, je hebt een fout begaan." Maar er is ook nog een toekomst. "Leven met hiv is geen doodvonnis meer", zegt hij. "Je kunt je leven verderzetten zoals voorheen, maar je moet wel iedere dag een pil nemen. Je wordt dus medicatieafhankelijk."

Dankzij medicatie kan het virus zodanig onderdrukt worden dat je het niet meer kunt overdragen, ook niet via bloed of onbeschermde seks. Volgens Ramont hangt er nog een groot taboe rond hiv en weten mensen er niet voldoende over. "Ik wil het stigma wat doorbreken. Ik wil aan de mensen zeggen: doe maar gewoon tegen ons."