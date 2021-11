Geen analoge tv meer in Geel, burgemeester: "In slaapkamer keek ik ook nog analoog"

De burgemeester van Geel maakte zelf ook de overstap van kabeltelevisie naar de digitale versie. “In mijn slaapkamer heb ik nog een analoge tv. Dat is al een oud toestel en gebruik ik enkel om voor het slapen gaan nog even naar het Journaal te kijken. In de woonkamer kijken we wel digitaal televisie. De kabelverbinding in de slaapkamer heeft altijd goed gefunctioneerd. Als de digitale omschakeling er niet was gekomen, dan had ik gewoon via de kabel verder gekeken”, aldus Celis.