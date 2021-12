Alle Gentenaars kunnen 'omstaanderstraining' volgen om ongepast gedrag aan te pakken

Aster is jeugdwerker in een Gentse wijk. "Ik heb in mijn wijk enkele meisjes waar ik mee aan de slag ben, en die meisjes zijn nogal discriminerend naar de LGBTQ+gemeenschap. Dat komt vanuit hun opvoeding en vanuit hun geloof" Aster vindt het een moeilijke situatie: "Ik wil natuurlijk niet mijn mening opdringen, omdat ik vind dat het gaat om discriminatie en dat niet kan goedkeuren. Dus in welke mate kan ik daar op ingrijpen?" In de training krijgt Aster bevestiging dat het OK is om te reageren. "Ik denk dat het belangrijk is om 'echt' te blijven, om aan te geven dat ik persoonlijk niet achter dergelijk gedrag sta. Het is daarbij ook belangrijk dat je duidelijk maakt dat je niet de persoon afkeurt, maar het gedrag."