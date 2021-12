Gentse afvalophaler IVAGO kan niet alle taken uitvoeren door coronapiek: "Tot kwart personeel afwezig"

In Gent en Destelbergen kan afvalophaler IVAGO niet meer alle taken even goed uitvoeren, omdat tot een kwart van het personeel thuis is. "Er zijn mensen ziek, anderen zitten in afzondering", klinkt het bij IVAGO. De ophaler geeft nu voorrang aan de huis-aan-huisophaling en de recyclageparken. Andere taken, zoals het oppikken van sluikstort, kunnen vertraging oplopen.