Gentse armoedeorganisatie lanceert campagne "Immoneb"

De Gentse armoedeorganisatie Kras lanceert vandaag Immoneb, een website en gelijknamig kantoor voor betaalbaar wonen in Gent. Of zo moet het lijken, want in werkelijkheid is het een campagne om de wooncrisis in Gent zichtbaar te maken. Mensen in armoede tonen er foto's van hun woning die in erbarmelijke staat is.