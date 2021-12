Intensieve zorg voor coronapatiënten (bijna) vol in Gent: "We moeten mensen naar Henegouwen brengen"

"We moeten patiënten overbrengen naar ziekenhuizen verder weg", zegt Iny Cleeren van het AZ Sint-Lucas in Gent. "Onze afdelingen intensieve zorg voor corona- en niet-coronapatiënten ligt vol. We moeten patiënten transferen. Dat gebeurt al sinds dit weekend, onder meer naar ziekenhuizen in Henegouwen. We vinden dat echt niet fijn, maar we kunnen niet anders. Er is gewoon geen plaats genoeg bij ons of bij de collega's in het Gentse. Normaal gezien werken we vlot met hen samen maar alle bedden zijn zo goed als bezet."

Ook in het UZ Gent zijn bijna alle bedden ingenomen. "Al zijn hier gelukkig nog geen transfers gebeurd, we hebben de capaciteit wel moeten opvoeren", zegt Karlien Wouters van het ziekenhuis. "Voor we de nacht in gaan hebben we 1 of 2 bedden over. We zitten echt op ons tandvlees." Ook bij AZ Maria Middelares is de druk hoog. "Van transfers is er echter nog geen sprake", benadrukt Catherine Zenner van het ziekenhuis. "We zitten stilaan wel aan ons saturatiepunt, maar we plannen en hérplannen constant om te kunnen blijven werken."