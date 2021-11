Rusthuisbewoner met corona stampt raam van kamer in: "Kunnen mensen niet langer opsluiten, plan op lange termijn nodig"

Annemie en haar broer kunnen hun vader vanwege familiale redenen niet zelf in huis halen. Ze nam wel contact op met de arts van het woonzorgcentrum en met de directeur. "De arts zei dat hij geen andere oplossingen had. De directeur was met vakantie en daar verwacht ik nog een gesprek mee."

Annemie wil niet alleen de situatie van haar vader aankaarten, maar die van alle bewoners in woonzorgcentra. "Dit is niet de eerste pandemie en er gaan er nog komen. Er moet een plan van aanpak komen op lange termijn. Men kan mensen niet opsluiten. Dat is onmenselijk, dat is terreur."